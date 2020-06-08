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В Приамурье на этой неделе в 31 доме стартует капремонт

В Приамурье на этой неделе в 31 доме стартует капремонт
Фото: minzkhamur

В Приамурье в рамках капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах подрядчики начали ремонт крыш в 4 многоквартирных домах Благовещенска, а также на 27 объектах в Архаре, Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, Шимановске,в Благовещенском, Зейском, Ивановском и Октябрьском районах.

«В настоящее время подрядчики ведут подготовительные работы, формируются рабочие бригады. Для контроля за проведением работ по капитальному ремонту за каждым объектом закреплён специалист регоператора по надзору. Собственники помещений в многоквартирных домах проинформированы о начале работ. В местах общего доступа устанавливаются информационные стенды, содержащие контактные данные подрядчика, выполняющего работы, а также куратора Фонда капремонта», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Приамурья Дмитрий Шоплик.

В этом году в области капитально отремонтируют 217 домов на сумму 1,7 миллиарда рублей, сообщает амурское правительство.

По итогам работы Фонда капитального ремонта в 2019 году отремонтирован 201 многоквартирный дом общей площадью 429,5 тысячи квадратных метров. В домах проживают более 14 тысяч амурчан.

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#ЖКХ

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