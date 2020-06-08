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В Тындинском районе появится новая спортивная площадка

В Тындинском районе появится новая спортивная площадка
Фото: legkonauchim.ru

В селе Первомайском Тындинского района Амурской области обустраивают спортивную площадку. Работы проходят в рамках реализации программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Необходимость в строительстве малой спортплощадки возникла из-за того, что ежегодно на территорию села приезжают жители Тындинского района, чтобы сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». До этого амурчане занимались спортом в спортзале местной школы.

Спортплощадку сделают возле образовательного учреждения. На ней установят современные многофункциональные тренажеры, брусья и турники, организуют игровые зоны.

В этом году оснастить современным спортивно-технологическим оборудованием планируется 4 малые площадки для муниципальных центров тестирования ГТО. Их оборудуют в Райчихинске, Сковородине, Первомайском Тындинского района и Новокиевском Увале Мазановского района. На все работы потратят 13,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В прошлом году современные малые спортивные площадки открылись в городах Шимановске, Завитинске, Белогорске, селах Марково, Ромны, Новосергеевка, Черновка и поселке Токур.

С 2021 по 2023 годы в регионе будут оборудовать по 3 малые спортплощадки для сдачи норм ГТО ежегодно, тем самым делая занятия спортом доступными для жителей разных районов области, в том числе отдаленных.

Проект «Спорт – норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей.

Амурчанам доступны более 40 региональных спортивных федераций и более 90 видов спорта. Ими занимаются более 230 тысяч амурских спортсменов.

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