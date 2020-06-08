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Мэрия Благовещенска: в режиме дежурных групп детсады будут работать до особого распоряжения

Мэрия Благовещенска: в режиме дежурных групп детсады будут работать до особого распоряжения
Фото: pixabay.com

Более 3 тысяч детей в этом году впервые пойдут в детские сады Благовещенска. Детсады города начнут принимать новых воспитанников после снятия режима повышенной готовности. В настоящее время работают только дежурные группы.

В таком режиме образовательные учреждения будут функционировать до особого распоряжения. В целом, по информации администрации Благовещенска, в городе создано 274 дежурные группы, которые посещают 2 510 детей.

Комплектование дошкольных образовательных учреждений на 2020-2021 годы проходит в штатном режиме. До 1 июня путевки в садики получили более 1 700 детей 2017 года рождения. С 1 июня в Благовещенске начали получать направления родители малышей до трех лет. В целом в муниципальных дошкольных учреждениях предусмотрено более 1 400 мест для детей 2018 года рождения.

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет в Благовещенске 100 %.

Программы дошкольного образования реализуются в 17 детских садах, прогимназии, школах № 23 и № 24. В 2019-2020 годах муниципальные детские сады Благовещенска посещали 13,5 тысячи ребят.

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#дети

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    НАДО СОКРАТИТЬ ГРУППЫ ДО 6 ЧЕЛОВЕК! ВАМ мало примеров !?С каждым днём больных больше, а сады работают!

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