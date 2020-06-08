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Один природный пожар потушили и один локализовали в Амурской области

Один природный пожар потушили и один локализовали в Амурской области
Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

В Амурской области за минувшие сутки, 7 июня, был ликвидирован один природный пожар – в Сковородинском районе с привязкой к поселку Солнечному. Площадь, пройденная огнем, составила 5 гектаров. Угрозы населенному пункту в данном случае не было.

Также в регионе по состоянию на 10:00 8 июня локализован пожар в Тындинском районе. На месте происшествия работают люди и техника, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

I класс пожарной опасности определен в Мазановском, Шимановском, Архаринском, Завитинском, Октябрьском, Сковородинском районах Приамурья; II – в Бурейском, Селемджинском районах; III – в Зейском, Свободненском, Тындинском, Магдагачинском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском районах.

При этом в ряде районов (Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Сковородинском, Тындинском) и городов (Зее, Тынде) продолжает действовать особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в этих условиях влечет наложение штрафов: на граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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#пожары #природа #происшествия

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