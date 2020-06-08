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Доходы главного прокурора Амурской области за год выросли более чем в полтора раза

Доходы главного прокурора Амурской области за год выросли более чем в полтора раза

Прокуратура Амурской области опубликовала сведения о доходах за 2019 год. За минувший год доход главного прокурора Приамурья с учетом продажи квартиры составил 6 547 388 рублей.

Это больше, чем в 2018 году, в 1,6 раза. Тогда Руслан Медведев заработал 3 977 305 рублей. По отчету 2018 года в его собственности были две квартиры площадью 105,6 и 39,6 квадратного метра. В декларации за 2019 год теперь указана только одна квартира площадью 105,6 квадратного метра. Как и годом ранее, в собственности прокурора есть автомобиль Nissan Murano.

Супруга Руслана Медведева за 2019 год получила доход в размере 1 899 095 рублей (в 2018 году – 1 940 230 рублей). В ее собственности, как и прежде, квартира площадью 60,3 квадратного метра.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Да нафига нам доходы прокурора?

    Труш сколько заработал?

  • ds82

    ds82
    1 час назад

    И что теперь каждый день будем читать про то кто сколько заработал ?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Продажа квартиры,признак того,что скоро уедет из Амурской области.Каждый читающий,из заметки,выделяет главное,для себя.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    Да нафига нам доходы прокурора?



    Чтобы знать, какой он честный!



    Труш сколько заработал?



    А он разве работает? О_О



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ds82

    И что теперь каждый день будем читать про то кто сколько заработал ?



    Кто-то заставляет читать?



  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    Как можно считать продажу квартиры ДОХОДОМ?!!?! Ты её купил на свои деньги и как можно говорить о доходе?!

  • Пубернатар

    Пубернатар
    1 час назад

    bayan-spam

    Как можно считать продажу квартиры ДОХОДОМ?!!?! Ты её купил на свои деньги и как можно говорить о доходе?!



    Купил на падающем рынке,продал-на растущем.

    Разница-доход.

  • Tуман

    Tуман
    52 минуты назад

    Пубернатар

    bayan-spam

    Как можно считать продажу квартиры ДОХОДОМ?!!?! Ты её купил на свои деньги и как можно говорить о доходе?!



    Купил на падающем рынке,продал-на растущем.

    Разница-доход.



    Разница - прибыль

  • Пубернатар

    Пубернатар
    46 минут назад

    Tуман

    Пубернатар

    bayan-spam

    Как можно считать продажу квартиры ДОХОДОМ?!!?! Ты её купил на свои деньги и как можно говорить о доходе?!



    Купил на падающем рынке,продал-на растущем.

    Разница-доход.



    Разница - прибыль



    Прибыль-после уплаты всех налогов и партийных взносов.

  • Tуман

    Tуман
    46 минут назад

    Налоги платит тупейший

  • Пубернатар

    Пубернатар
    43 минуты назад

    Tуман

    Налоги платит тупейший



    Не.

    Он точно не платит.

    Дочка в америке в замке за 300 лям.

  • Tуман

    Tуман
    40 минут назад

    Я свою дочку в Германию отправлю на ПМЖ.

    Не нравится мне Америка

  • Пубернатар

    Пубернатар
    39 минут назад

    Tуман

    Я свою дочку в Германию отправлю на ПМЖ.

    Не нравится мне Америка



    Да хоть в африку,мужик.

  • Tуман

    Tуман
    35 минут назад

    Спасибо на добром слове

  • nerro

    nerro
    35 минут назад

    Tуман

    Да нафига нам доходы прокурора?

    Труш сколько заработал?



    про Труша раньше написали. Около 70 тыщ за год он заработал, вроде как.

  • Tуман

    Tуман
    34 минуты назад

    nerro

    Tуман

    Да нафига нам доходы прокурора?

    Труш сколько заработал?



    про Труша раньше написали. Около 70 тыщ за год он заработал.



    Так это пособие по безработице что ли? 6 тысяч в месяц

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Tуман

    nerro

    Tуман

    Да нафига нам доходы прокурора?

    Труш сколько заработал?



    про Труша раньше написали. Около 70 тыщ за год он заработал.



    Так это пособие по безработице что ли? 6 тысяч в месяц



    Вот такие нынче депы от оппозиции пошли - ни рыба, ни мясо... (



  • atasy

    atasy
    7 минут назад

    А я с зарплатой в 235 тыщ за год на детские по доходам не прошла

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