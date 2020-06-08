Доходы главного прокурора Амурской области за год выросли более чем в полтора раза

Прокуратура Амурской области опубликовала сведения о доходах за 2019 год. За минувший год доход главного прокурора Приамурья с учетом продажи квартиры составил 6 547 388 рублей.

Это больше, чем в 2018 году, в 1,6 раза. Тогда Руслан Медведев заработал 3 977 305 рублей. По отчету 2018 года в его собственности были две квартиры площадью 105,6 и 39,6 квадратного метра. В декларации за 2019 год теперь указана только одна квартира площадью 105,6 квадратного метра. Как и годом ранее, в собственности прокурора есть автомобиль Nissan Murano.

Супруга Руслана Медведева за 2019 год получила доход в размере 1 899 095 рублей (в 2018 году – 1 940 230 рублей). В ее собственности, как и прежде, квартира площадью 60,3 квадратного метра.