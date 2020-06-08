Росавиация предлагает возобновить сообщение с другими странами с июля

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Совещание, на котором прозвучало это предложение, было инициировано в связи с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина о восстановление авиасообщения.

«Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», – сказал собеседник ТАСС. По его словам, для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны».

Он также рассказал, что совещание было инициировано в связи с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина «по вопросам восстановления авиасообщения с иностранными государствами и формированию сценария развития отрасли, а также о мерах поддержки авиакомпаний исходя из каждого предлагаемого сценария». В совещании приняли участие представители крупнейших авиакомпаний.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран.

Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу; 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Давление на перевозки оказал также и режим самоизоляции, который был введен в большинстве регионов России, в итоге пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8 % – до чуть более 770 тысяч пассажиров.