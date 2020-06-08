Жителю Свободного грозит до 10 лет колонии из-за 10 граммов наркотика

В Белогорске в зале ожидания железнодорожного вокзала полицейские задержали амурчанина, у которого при себе находились наркотики. Теперь мужчине грозит длительное лишение свободы.

Задержанный – 40-летний житель Свободного. У него изъяли гашишное масло общей массой почти 10 граммов, что является крупным размером.

В ходе беседы с амурчанином удалось выяснить, что наркотическое средство принадлежит ему, он его самостоятельно собрал и изготовил для личного потребления.

В настоящее время в отношении свободненца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.