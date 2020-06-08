Компания Nissan отзывает почти 2 миллиона автомобилей в США: обзор прессы

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В РФ предлагают изменить правила медосвидетельствования для водителей; во Франции нераспроданное прошлогоднее вино перегонят в гель-антисептик; Путин назвал русский язык уникальным по своей выразительности и красоте. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Для начала заметка из «Известий» (подобное во всех сегодняшних газетах), которая будет интересна автомобилистам. В России предлагают изменить существующие правила медосвидетельствования для водителей. Предполагается, что сдавать кровь и мочу на анализы для диагностики, не алкаш ли водитель, нужно будет лишь в том случае, если перед этим нарколог определит соответствующие симптомы, указывающие на пристрастие человека к алкоголю. То есть погонят не всех поголовно, как это случилось совсем недавно – помните ужасные очереди несколько месяцев назад? – а только тех, кто не найдет с врачом взаимопонимания.

Напишут же такое

Кстати, об алкоголе. В газете «Труд-7» пишут, что из-за пандемии, когда на протяжении нескольких месяцев были закрыты рестораны и бары, в погребах производителей знаменитых французских вин скопились огромные объемы нераспроданного напитка урожая прошлого года. А осенью предстоит заполнять емкости урожаем нынешнего. Какой выход из положения нашли бизнесмены-винопроизводители? И красное, и белое, и розовое вино перегонят в гель-антисептик! Как-то поневоле закралась мысль: а зачем превращать вино в гель? Нельзя ли просто разлить его по санитайзерам?

Полный абзац

Ну и завершим алкогольно-автомобильную тему. В «Панораме» прочел о том, что компания Nissan объявила об отзыве почти 2 миллионов автомобилей в США. Причиной отзыва машин стал дефект, который может привести к открытию капота автомобиля во время езды. Суть там такова: защелка может заржаветь и перестанет работать должным образом. Вот неужели не могли додуматься внести дополнительный пунктик в инструкцию пользования автомобилем: закреплять капот проволочкой или веревочкой? Эх, не ездили они на «жигулях».

Вам статья

В «Российской газете» исследуются истоки сегодняшних бунтов в США. Пишут, да, убитого при задержании негра Джорджа Флойда – жаль. Поведение полицейских, задерживавших его, позорно. Но при этом громила Флойд – он почти 2 метра ростом – был то ли пьян, то ли под воздействием наркотиков, задерживали его за то, что расплатился в магазине фальшивкой, ранее участвовал в кражах и грабежах ну и т.п. Зато теперь хулиган, грабитель и продавец наркотиков стал знаменем протеста. Правда, я не совсем понимаю, протеста против чего. Иное дело, если б у них Конституцию изменяли, тут я мог бы понять.

На посошок

Напоследок «Мир новостей», рассказал в своей публикации о том, что на встрече с деятелями культуры президент РФ Путин назвал русский язык уникальным по своей выразительности и красоте. «Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», – сказал глава государства.

Подписываюсь под каждым словом нашего президента. И когда я думаю о модернизации нашей Конституции, я думаю на чистейшем – ёмком, смачном, выразительном, метком – русском языке.