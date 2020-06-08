В Шимановске на пожаре спасли человека

Фото: из архива ГУ МЧС России по Амурской области

Утром 8 июня пожарные выезжали на тушение возгорания в Шимановске. Оно произошло в одном из многоквартирных жилых домов. При этом огнеборцы спасли мужчину.

Сообщение о пожаре в Шимановске поступило 8 июня в 05:10. Произошло возгорание в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в течение 7 минут. Звеном газодымозащитной службы был спасен мужчина 1960 года рождения. Медицинская помощь ему не понадобилась. Квартира была спасена. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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Александр Авдеев