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В Шимановске на пожаре спасли человека

В Шимановске на пожаре спасли человека
Фото: из архива ГУ МЧС России по Амурской области

Утром 8 июня пожарные выезжали на тушение возгорания в Шимановске. Оно произошло в одном из многоквартирных жилых домов. При этом огнеборцы спасли мужчину.

Сообщение о пожаре в Шимановске поступило 8 июня в 05:10. Произошло возгорание в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в течение 7 минут. Звеном газодымозащитной службы был спасен мужчина 1960 года рождения. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Квартира была спасена. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия #Шимановск

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