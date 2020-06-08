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На дачный участок жителей Тынды залез медвежонок (видео)

На дачный участок жителей Тынды залез медвежонок (видео)
Фото: скриншот видео

В воскресенье, 7 июня, на один из участков дачного поселка, который расположен на выезде из города, в районе бывшего поста ГАИ Тынды, залез медвежонок. Непрошеный гость перелез через забор и заставил понервничать компанию отдыхающих.

Встречу с молодым хищником тындинцы сняли на видео и отправили в редакцию интернет-портала Gazeta-bam.ru.

Очевидцы говорят, что в этом дачном поселке косолапого видят не первый раз. Тындинцев просят быть особо внимательными, осторожными и не оставлять без присмотра детей.

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#животные #Тында

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