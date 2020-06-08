За последние сутки на коронавирус проверили более полутора тысяч амурчан

За последние сутки в Амурской области на новую коронавирусную инфекцию проведено 1 812 исследований. Всего же по состоянию на 7 июня проведено 62 969 тестов. Общее количество контактных лиц с заболевшими в регионе – 1 710 человек.

На изоляции по месту жительства находятся 1 668 человек, в изоляторах – 42, в обсерваторе – никого. Коэффициент распространения инфекции – 1,7. Показатель тестирования – 227,3 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, на 7 июня в Примурье было выявлено 45 новых случаев COVID-19. Большинство заболевших – в Благовещенске и Свободном.

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Ольга Канюшкина