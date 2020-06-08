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Выбор читателей за 7 июня

Выбор читателей за 7 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 7 июня.

Благовещенск и Свободный дали наибольший прирост за сутки по COVID-19

В Амурской области на 7 июня подтверждено 45 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 6,8 %. Наибольший прирост дали города Свободный и Благовещенск – плюс 11 и 20 новых заболевших соответственно.

СМИ: Амурская область должна вернуть в федеральный бюджет 6 миллионов рублей

Министерство финансов РФ направило в Госдуму проект постановления, в котором определено, сколько регионы Дальнего Востока должны вернуть денег в федеральную казну по итогам 2019 года. В списке пять субъектов, в том числе Амурская область.

В соцсетях обсуждают видео из Благовещенска с лихачами на мотоциклах

В соцсетях появились два видео из Благовещенска, героями которых стали мотоциклисты-лихачи. Оба видеоролика обсуждают пользователи.

В Благовещенске на улице Калинина снимают недавно установленные бордюры (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Благовещенске. В ролике запечатлено, как возле дома № 148 на улице Калинина рабочие убирают новые бордюрные камни, установленные недавно.

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#Обзор #интернет #СМИ

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