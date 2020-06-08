В России вакцинацию от гриппа хотят начать раньше запланированного срока

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока – уже в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Обычно всероссийская кампания по вакцинации стартует в сентябре.

«Мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация. Конечно, с учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно», — сказал министр. Правительство уже выпустило нормативные документы, необходимые для поставки вакцин.

Ранее Роспотребнадзор не рекомендовал делать прививки от гриппа раньше августа. В службе уточнили, что пока нет достоверных сведений об эффективности прививки от гриппа и пневмонии против COVID-19, пишет «Коммерсант».