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В России вакцинацию от гриппа хотят начать раньше запланированного срока

В России вакцинацию от гриппа хотят начать раньше запланированного срока
Фото: pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока – уже в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Обычно всероссийская кампания по вакцинации стартует в сентябре.

«Мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация. Конечно, с учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И конечно, это лучше делать заблаговременно», — сказал министр. Правительство уже выпустило нормативные документы, необходимые для поставки вакцин.

Ранее Роспотребнадзор не рекомендовал делать прививки от гриппа раньше августа. В службе уточнили, что пока нет достоверных сведений об эффективности прививки от гриппа и пневмонии против COVID-19, пишет «Коммерсант».

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#здоровье #коронавирус

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