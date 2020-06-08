Гороскоп 8 июня: Львов ждет неожиданный поворот в судьбе, а Рыбам не стоит бросаться в крайности

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:37

Солнце в Близнецах.

Овен. День отмечен гармонией и душевным равновесием. Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Вероятны крупные изменения в быту: ремонт, покупка мебели или осложнение отношений с соседями. Одиноких Овнов ждут интересные встречи с единомышленниками.

Телец. На работе задачи будут необычными, сложными и очень любопытными, а во второй половине дня Тельцам придется побыть немного публичной личностью, например, выступив на семинаре. Представители этого знака могут быть, как никогда, легки на подъем. Отлично пройдет служебная командировка, надолго запомнится заграничная тур поездка.

Близнецы. Вероятно, сегодня Близнецам предстоят активные действия. Придется решительно наступать или, наоборот, сконцентрировать всю энергию для самозащиты. Не пытайтесь идти напролом. Возможно, именно сегодня придется решать один из таких вопросов. В любом случае сейчас нежелательно оставаться пассивным.

Рак. Этот день может обострить все проблемы предыдущего месяца. Велика вероятность конфликтных ситуаций, в результате которых Вы можете иметь неприятности. Немногословность, умение анализировать события и выдержка - главные условия сохранения независимости.

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Лев. День пробуждения и преобразования космической энергии любви. Вероятно, Львов ждет неожиданный поворот в судьбе, связанный с изменением сферы деятельности, места проживания или с отдыхом. Сегодня Вы сможете раскрыть свои творческие таланты и способности в полной мере. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей.

Дева. Данный период не слишком благоприятен для заключения сделок, а также подписания контрактов и договоров. День отдыха, обретения новых источников энергии. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами: делать ремонт, благоустраивать квартиру, сажать растения. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Весы. День испытаний и трансформаций. Если Вы смогли выдержать экзамен на устойчивость, то сможете смело продумать планы на будущее. В семье Вы обретете мир и покой. Благоприятно планирование путешествий, отпусков. Не забывайте о детях.

Скорпион. Неконтролируемое проявление эмоций может привести к конфликтам с ближним окружением или ухудшению самочувствия. Не исключено, что неблагоприятное течение обстоятельств преобразит великодушие в потерю чувства опасности. Избегайте контакта с Козерогом и Водолеем. Сегодня Скорпионы будут склонны досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе.

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Стрелец. Вас ожидает новая и, возможна, судьбоносная встреча. Посмотрите на человека, пообщаетесь и поймете – перед вами Ваша вторая половинка. День проходит под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. Этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Благоприятный день для покупок.

Козерог. Позволив обстоятельствам вывести Вас из себя, Вы только приблизите победу конкурентов. Если в предыдущую декаду Козероги не испортили отношения на работе, можете воспользоваться благоприятным моментом для упрочения руководящих позиций.

Водолей. Первая половина дня благоприятна для рекламной кампании. Удачу могут принести гости в Вашем доме или офисе. Вам придется поработать, чтобы финансов было столько, сколько Вы себе и запланировали.

Рыбы. Бросаясь от одной крайности к другой, Вы можете не заметить самое важное в своей жизни, пропустить момент. Противоречивый день. Сегодня не следует переоценивать свои силы и возможности, а также уповать на удачу. Звезды указывают, что выгода от любых предложений окажется иллюзорной, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье.

Астролог: Вальдемар Небоходцев