Гороскоп на неделю 8 – 14 июня: Стрельцы оптимистичны, а Девы будут учиться

Общий астрологический прогноз на неделю с 8 июня по 14 для всех знаков Зодиака.

Овен. Совладав с суетой, Вы продемонстрируете завидную работоспособность, аналитический ум, непредвзятое отношение. Если Вы писатель или журналист, то пробил Ваш звездный час. Если нет, то… А попробуйте-ка все-таки что-нибудь написать. В крайнем случае, просто никому не покажете. А вдруг получится?

Телец. Сильная концентрация на материальных вопросах может отнять у Вас покой. Ваша материальная обеспокоенность направлена на будущее, не исключено, что Вам предстоят большие расходы в будущем году или есть неоплаченные долги.

Близнецы. На этой неделе Близнецы будут настроены на общение, появится возможность завязать новые, интересные и перспективные знакомства. Но на протяжении первой половины недели от общения с незнакомыми личностями лучше отказаться.

Рак. В сознании происходит конфликт между повышенным стремлением к высоким идеалам, романтическим отношениям, духовным откровениям с одной стороны и материальными вожделениями, «грубой прозой жизни» – с другой. Звезды не советуют бороться с самим собой, ибо тогда, побеждая, Вы непременно проигрываете. Они предлагают примирить обе составляющих бытия, отведя каждой свое место в жизни.

Читайте также

Гороскоп 8 июня: Львов ждет неожиданный поворот в судьбе, а Рыбам не стоит бросаться в крайности

Лев. Хорошо бы на несколько дней вынырнуть из все этой суеты… При выборе места отдыха отдайте предпочтения родным берегам, лучше всего, в пределах региона Вашего проживания. Отыщите по справочнику какой-нибудь пансионат и… «Абонент временно недоступен!». Возможно, Вам вдруг захочется сесть за стол или за клавиатуру и поведать миру о каком-то снизошедшем на Вас откровении.

Дева. Обстоятельства будут постоянно подталкивать Дев учиться чему-то новому. Поскольку события развиваются довольно стремительно, то делать это придется чуть ли не на ходу. Зато вспомните студенческие годы, когда готовились к экзамену за одну ночь.

Весы. Не делайте скоропалительных выводов и не торопитесь с однозначными оценками. Нестандартный подходи к ситуациям позволит Вам справиться с любой проблемой. Вам предложат нечто новое и интересное в профессиональной сфере.

Скорпион. Вы отдаете предпочтение самому правильному из критериев выбора: нравится – не нравится. На втором месте с большим отставанием: полезно – вредно, и совсем уж где-то далеко позади: выгодно – не выгодно. И при всем этом нельзя сказать, что бизнес оказывается в загоне. Как всегда, пути Господни неисповедимы.

Читайте также

Гороскоп на июнь 2020 года: Стрельцы сделают важный шаг, а Овнов ждет романтика

Стрелец. Эту неделю Стрельцы проведут на оптимистической волне. Вы будете склонны позитивно воспринимать окружающую действительность. Многие ваши планы и мечты начнут исполняться, причем иногда это будет происходить само собой, без вашего активного участия.

Козерог. Новое – это хорошо забытое старое. Поэтому необязательно искать революционные пути решения рабочих вопросов. Достаточно доработать и немного переделать старые презентации, и они полностью преобразятся.

Водолей. Вас ожидает бонус. Но сперва предстоит выбор – или рискнуть ва-банк, или довольствоваться меньшим, но гарантированным. Больше знает личный гороскоп.

Рыбы. Активно участвуйте в общественной жизни, в рабочих мероприятиях. Договориться о выгодных сделках, приобрести полезные знакомства или устроиться на новую должность удастся, общаясь в неформальной обстановке.

Астролог: Вальдемар Небоходцев