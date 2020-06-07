Со дна реки Амур будут поднимать затонувшие суда

Затонувшие суда поднимут со дна Амура. Об этом сообщает амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Всего на внутренних водных путях Амурского бассейна обнаружено 55 затонувших судов.

В надзорном органе поясняют, что в ходе проверки установлено бездействие ФГБУ «Администрация Амурводпуть» по исполнению требований статей 19, 45, 47.1, 49 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, федерального закона «Об охране окружающей среды», обязывающих учреждение проводить работу очистке акватории Амурского бассейна от затонувших судов.

На внутренних водных путях Амурского бассейна установлено 55 затонувших судов. Собственники пяти из них неизвестны, меры к их установлению не принимались. Информация о двух судах – судне «Шилка» и барже, – затонувших у правого берега Амурской протоки в Хабаровском районе Хабаровского края, в учреждении вообще отсутствовала. Мероприятия по понуждению собственников поднять суда не проводились.

Заместителем амурского бассейнового природоохранного прокурора руководителю учреждения внесено представление. Приняты меры по устранению нарушений, проводятся мероприятия, направленные на очистку акватории бассейна от затонувших объектов. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По актам реагирования Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, внесенным в 2018, 2019 годах, собственниками подняты 6 затонувших судов. На принудительном исполнении в службе судебных приставов находятся 5 решений судов об обязании собственников и ФГБУ «Администрация Амурводпуть» поднять из акватории реки Амур затонувшие объекты. Прокуратурой обеспечивается надзор за их исполнением.