В масках и с санитайзером: в Благовещенске отпраздновали день Святой Троицы (видео)

В воскресенье, на пятидесятый день после Пасхи, православные отмечают день Святой Троицы. В текущем году Троица выпала на 7 июня. В этот день православным благовещенцам позволили присутствовать на богослужении, но при условии соблюдения всех норм, предписанных Роспотребнадзором.

Речь идет о требовании носить маски, обрабатывать руки антисептиком при входе в помещение и соблюдать социальную дистанцию. Ранее службы проходили при закрытых дверях храмов, внутрь прихожан не пускали.

«Все было по установленному порядку: прихожане при богослужении находились друг от друга на расстоянии примерно полтора метра и были в масках. Перед входом в храм мы поставили санитайзер, чтобы люди могли обработать руки. Сегодня присутствовало около 70 человек, вместимость нашего храма примерно 150 человек.

Совсем недавно мы стали разрешать прихожанам присутствовать при богослужениях. Раньше это были только сотрудники и те, кто в хоре трудятся. На такой формат – до 70 человек и с выполнением требований соблюдать профилактические меры – мы перешли с Вознесения, с четверга (28 мая – Прим. ред.).

Мы планировали сегодня провести службу на улице, но ввиду особых таких традиций – храм надо было украсить – мы провели службу в помещении. Дальше, я думаю, мы будем совершать богослужения на улице», – рассказал настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Евгений Семерня.

День Святой Троицы – праздник, посвящённый сошествию Святого Духа на учеников Христа. Традиционно храм в этот день полностью застилается свежескошенной травой, ею также украшают и иконы, а помещение – берёзовыми ветвями.