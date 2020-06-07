В масках и с санитайзером: в Благовещенске отпраздновали день Святой Троицы (видео)
В воскресенье, на пятидесятый день после Пасхи, православные отмечают день Святой Троицы. В текущем году Троица выпала на 7 июня. В этот день православным благовещенцам позволили присутствовать на богослужении, но при условии соблюдения всех норм, предписанных Роспотребнадзором.
Речь идет о требовании носить маски, обрабатывать руки антисептиком при входе в помещение и соблюдать социальную дистанцию. Ранее службы проходили при закрытых дверях храмов, внутрь прихожан не пускали.
«Все было по установленному порядку: прихожане при богослужении находились друг от друга на расстоянии примерно полтора метра и были в масках. Перед входом в храм мы поставили санитайзер, чтобы люди могли обработать руки. Сегодня присутствовало около 70 человек, вместимость нашего храма примерно 150 человек.
Совсем недавно мы стали разрешать прихожанам присутствовать при богослужениях. Раньше это были только сотрудники и те, кто в хоре трудятся. На такой формат – до 70 человек и с выполнением требований соблюдать профилактические меры – мы перешли с Вознесения, с четверга (28 мая – Прим. ред.).
Мы планировали сегодня провести службу на улице, но ввиду особых таких традиций – храм надо было украсить – мы провели службу в помещении. Дальше, я думаю, мы будем совершать богослужения на улице», – рассказал настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Евгений Семерня.
День Святой Троицы – праздник, посвящённый сошествию Святого Духа на учеников Христа. Традиционно храм в этот день полностью застилается свежескошенной травой, ею также украшают и иконы, а помещение – берёзовыми ветвями.
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С праздником! Сегодня День Святой Троицы. Пятидесятница. 🙏❤ ⠀ Силою Духа Святого широко раскинуло свои могучие ветви великое Древо Церкви Христовой. Если, поначалу, последователями Христа были простые галилеяне, то впоследствии перед Учителем из Назарета склонились величайшие гении человечества. Его Евангелие освящало и освящает путь мысли подлинных носителей Духа, творцов культуры. Христос влил в нравственные раны древнего мира целебный бальзам. Сила Духа Святого, через Христа, вдохнула в человечество новые силы. Евангелие возвысило женщину, провозгласило равноправие народов, осудило жестокость и насилие, способствовало упразднению рабства. ⠀ ⛪ ⠀ Евангелие явилось опорой человечности и источником просвещения. Но главное, что и поныне дает христианство, это – внутреннее перерождение человека, дает новую жизнь во Христе. Христос, в своем лице, открыл нам Бога, ставшего близким и дорогим человеческому сердцу, и этим сделал Он жизнь человека полной смысла, радости и красоты. ⠀ Как несокрушимая скала стоит и будет стоять, в бушующем мире, Христом в сей день основанная Церковь. Хотя и кажется подчас, при виде проносящихся над Нею ураганов, при виде внешних и внутренних опасностей, что вот-вот тьма восторжествует над Светом, Христу верные чада Церкви не боятся за Нее. Все это не страшно, хотя и болезненно, для Церкви Христовой; за пределами материального мира открылась нам реальность, глубина и величие мира невидимого, и оттуда мы слышим бодрящий голос Пастыреначальника Христа: «не одолеют Церковь врата ада... Я с вами... Я Свет миру, кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме». Аминь. ⠀ С праздником, родные❤ ⠀ #Благовещенск #Амурскаяобласть #Бог #СвятаяТроица #Пятидесятница #Богородица #Благовещенскаяепархия #ОсобенныйБатюшка #РусскаяПравославнаяЦерковь #2020 #Духовность #Душа #религия #Церковь #храм #ВсехскорбящихРадость #ВСР
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