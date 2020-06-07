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В Приморье к концу лета откроют казино

В Приморье к концу лета откроют казино
Фото: minvr.ru

К концу лета текущего года в Приморье откроют казино. Оно будет приносить в бюджет региона более 120 миллионов рублей ежегодно. Казино входит в гостинично-развлекательный комплекс, который сейчас строится в Приморье.

Открытие первой очереди гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала» в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье» ожидается летом этого года. На первом этапе компания будет набирать штат сотрудников в количестве до 500 человек. На объекте полностью завершены строительные работы, ведется финишная отделка.

Согласно проекту инвестора, до 2022 года в «Шамбалу» войдет также гостиница, конференц-банкетные залы, спортивный комплекс, спа-зона и зона шопинга. Тогда количество рабочих мест увеличится в два раза – до 1 тысячи.

Инвестором выступает ЗАО «Шамбала» (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити»). Строительство комплекса рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тысяч квадратных метров. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка трех лет. Площадь второй очереди составит около 42 тысяч квадратных метров. На строительство первой очереди компания инвестировала около 8 миллиардов рублей.

Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании «Шамбала» будет приносить в бюджет региона более 120 миллионов рублей ежегодно без учета других налоговых отчислений, сообщает Минвостокразвития.

В октябре 2015 года резидент интегрированного развлекательного курорта «Приморье» компания G1 Entertainment ввела в работу свой первый объект – крупнейшее в России казино Tigre de Cristal. Открытие комплекса «Tigre de Cristal Фаза 2» намечено на 2021 год.

Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Игорная зона входит в состав большого туристического кластера «Приморье», на территории которого планируется создание развлекательных объектов для семейного и молодежного отдыха. Первая очередь проекта рассчитана до 2025 года. Всего на территории будет создано 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также такие проекты, как гольф-поле, парк развлечений, концертный холл, рестораны и бары, прогулочные зоны, пляжная территория, аквапарк, горнолыжный склон и другие развлекательные объекты.

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#Дальний Восток #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    54 минуты назад

    Работали в Благовещенске казино - кому они мешали??!

  • karlik nos

    karlik nos
    43 минуты назад

    Вот уж не ждал что к концу лета... Это чо за новость амурчики.... Вот вообще шрапнельню в грудь и забудьте меня...

  • Myxira

    Myxira
    40 минут назад

    Фермер

    Работали в Благовещенске казино - кому они мешали??!



    Не надо в Благовещенске этой заразы. Люди дороже любых денег.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    16 минут назад

    Китайцы в курсе планов властей Приморья?

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