В Приморье к концу лета откроют казино

К концу лета текущего года в Приморье откроют казино. Оно будет приносить в бюджет региона более 120 миллионов рублей ежегодно. Казино входит в гостинично-развлекательный комплекс, который сейчас строится в Приморье.

Открытие первой очереди гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала» в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье» ожидается летом этого года. На первом этапе компания будет набирать штат сотрудников в количестве до 500 человек. На объекте полностью завершены строительные работы, ведется финишная отделка.

Согласно проекту инвестора, до 2022 года в «Шамбалу» войдет также гостиница, конференц-банкетные залы, спортивный комплекс, спа-зона и зона шопинга. Тогда количество рабочих мест увеличится в два раза – до 1 тысячи.

Инвестором выступает ЗАО «Шамбала» (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити»). Строительство комплекса рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тысяч квадратных метров. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка трех лет. Площадь второй очереди составит около 42 тысяч квадратных метров. На строительство первой очереди компания инвестировала около 8 миллиардов рублей.

Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании «Шамбала» будет приносить в бюджет региона более 120 миллионов рублей ежегодно без учета других налоговых отчислений, сообщает Минвостокразвития.

В октябре 2015 года резидент интегрированного развлекательного курорта «Приморье» компания G1 Entertainment ввела в работу свой первый объект – крупнейшее в России казино Tigre de Cristal. Открытие комплекса «Tigre de Cristal Фаза 2» намечено на 2021 год.

Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Игорная зона входит в состав большого туристического кластера «Приморье», на территории которого планируется создание развлекательных объектов для семейного и молодежного отдыха. Первая очередь проекта рассчитана до 2025 года. Всего на территории будет создано 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также такие проекты, как гольф-поле, парк развлечений, концертный холл, рестораны и бары, прогулочные зоны, пляжная территория, аквапарк, горнолыжный склон и другие развлекательные объекты.