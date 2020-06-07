В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий

В Пенсионном фонде России предупреждают россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками ПФР и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.

Также они рассылают смс-сообщения с сайта, замаскированного под портал госуслуг, и предлагают помочь получить дополнительные выплаты.

Злоумышленники просят ввести номер карты или счета якобы для уплаты госпошлины за перерасчет. Также иногда они просят оплатить юридическую подготовку и сопровождение заявления. «Стоимость» услуг мошенников составляет от 20 до 900 тысяч рублей, пишет «ФедералПресс».