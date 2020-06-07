Благовещенск и Свободный дали наибольший прирост за сутки по COVID-19

В Амурской области на 7 июня подтверждено 45 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 6,8 %. Наибольший прирост дали города Свободный и Благовещенск – плюс 11 и 20 новых заболевших соответственно.

Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 702 случаев заболевания, сообщает амурский Роспотребнадзор.

В Благовещенске – 294 (+20) заболевших, в Свободном – 129 (+11), в Тынде – 58, в Серышевском районе (село Тавричанка – 8, село Бочкаревка – 1, село Томское – 3, поселок Серышево – 20, село Соколовка – 4, ж/д станция Арга – 1, село Красная Поляна – 1, село Белоногово – 2) – 40 (+1), в Шимановске – 39, в Белогорске – 35, в Благовещенском районе (село Чигири – 11, село Владимировка – 2, село Верхблаговещенское – 2, село Дроново – 1, село Марково – 3, село Новотроицкое – 2, село Усть-Ивановка – 1, село Ровное – 1) – 23 (+3), в Магдагачинском районе (поселок Магдагачи – 20) – 20 (+1), в Сковородинском районе (Сковородино) – 17 (+3), в Райчихинске – 8, в Ивановском районе (село Крещеновка – 5, село Среднебелое – 2, село Петропавловка – 1) – 8, в Тындинском районе (поселок Соловьевск) – 6 (+1), в Прогрессе – 4, в Зее – 4 (+1), в Михайловском районе (село Михайловка – 2, село Красная Орловка – 2) – 4 (+2), в Завитинском районе (село Успеновка – 1, город Завитинск – 2) – 3, в Тамбовском районе (селоТамбовка) – 3, в Мазановском районе (село Новокиевский Увал – 1, село Дмитриевка – 1) – 2 (+2), в Константиновском районе (село Константиновка) – 2, в Бурейском районе (поселок Талакан – 1, поселок Долдыкан – 1) – 2, в Ромненском районе (село Ромны) – 1.

Показатель заболеваемости – 88,86 на 100 тысяч населения. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 49,1 %, бессимптомная форма – 26,1 %, ОРВИ – 24,8 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,7 %.

239 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 1 592 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 549 человек, в изоляторах – 43 человека.

Проведено 62 969 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 26 175 исследований (42 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».