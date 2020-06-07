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сегодня, 17:10 13

Благовещенск и Свободный дали наибольший прирост за сутки по COVID-19

Благовещенск и Свободный дали наибольший прирост за сутки по COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области на 7 июня подтверждено 45 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 6,8 %. Наибольший прирост дали города Свободный и Благовещенск – плюс 11 и 20 новых заболевших соответственно.

Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 702 случаев заболевания, сообщает амурский Роспотребнадзор.

В Благовещенске – 294 (+20) заболевших, в Свободном – 129 (+11), в Тынде – 58, в Серышевском районе (село Тавричанка – 8, село Бочкаревка – 1, село Томское – 3, поселок Серышево – 20, село Соколовка – 4, ж/д станция Арга – 1, село Красная Поляна – 1, село Белоногово – 2) – 40 (+1), в Шимановске – 39, в Белогорске – 35, в Благовещенском районе (село Чигири – 11, село Владимировка – 2, село Верхблаговещенское – 2, село Дроново – 1, село Марково – 3, село Новотроицкое – 2, село Усть-Ивановка – 1, село Ровное – 1) – 23 (+3), в Магдагачинском районе (поселок Магдагачи – 20) – 20 (+1), в Сковородинском районе (Сковородино) – 17 (+3), в Райчихинске – 8, в Ивановском районе (село Крещеновка – 5, село Среднебелое – 2, село Петропавловка – 1) – 8, в Тындинском районе (поселок Соловьевск) – 6 (+1), в Прогрессе – 4, в Зее – 4 (+1), в Михайловском районе (село Михайловка – 2, село Красная Орловка – 2) – 4 (+2), в Завитинском районе (село Успеновка – 1, город Завитинск – 2) – 3, в Тамбовском районе (селоТамбовка) – 3, в Мазановском районе (село Новокиевский Увал – 1, село Дмитриевка – 1) – 2 (+2), в Константиновском районе (село Константиновка) – 2, в Бурейском районе (поселок Талакан – 1, поселок Долдыкан – 1) – 2, в Ромненском районе (село Ромны) – 1.

Показатель заболеваемости – 88,86 на 100 тысяч населения. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 49,1 %, бессимптомная форма – 26,1 %, ОРВИ – 24,8 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,7 %.

239 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 1 592 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 549 человек, в изоляторах – 43 человека.

Проведено 62 969 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 26 175 исследований (42 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    расслабились контролирующие органы

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Расслабились мы с вами, причем тут всякие органы, мы им не нужны..

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    Расслабились мы с вами, причем тут всякие органы, мы им не нужны..



    Согласна полностью,у нас ещё скученности населения нет,а так бы пипец.

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Почему не пишут сколько вылечились за сутки?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Специалистов Роспотребнадзора и губернатора - под суд. Понятно же, что зараза идет с Запада РФ. И ей ничего не мешает попадать в Амурскую область. Все эти наблюдения и карантинные мероприятия только на бумаге. Тупо списывают средства себе по карманам. +45!

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    МЫ ВСЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ ЭТО СКОРЕЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ: ГУБЕРНАТОР ПРИАМУРЬЯ ПОДВЕЛ ИТОГИ НЕДЕЛИ https://www.amur.info/news/2020/06/07/173993

    Хотим........ и ничего сами не предпринимают. Действуют по указке из центра (моё предположение). Отчитайтесь, что сделано за неделю через СМИ. Сказать, то нечего....

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Sergey_Korenev

    Специалистов Роспотребнадзора и губернатора - под суд. Понятно же, что зараза идет с Запада РФ. И ей ничего не мешает попадать в Амурскую область. Все эти наблюдения и карантинные мероприятия только на бумаге. Тупо списывают средства себе по карманам. +45!



    +1 000 0000

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    Расслабились мы с вами, причем тут всякие органы, мы им не нужны..



    Расслабление зависит от руководителей региона

  • belka717

    belka717
    1 час назад

    Пора бы закрыть город, иначе весь год будем сидеть на изоляции.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    Согласен, так на пример в автобусах половина людей без масок (не считаю людей у которых маска на подбородке или около носа.

  • фая

    фая
    47 минут назад

    Зайдите в выходные на ВДНХ, битком народу все без масок

  • Друг Божий

    Друг Божий
    40 минут назад

    А в чем проблема!? Только в том, что кто то решил раздуть весь этот грандиозный мировой спектакль!!! ОРЗ, ОРВ, ПНЕВМОНИИ и т.д. все обьединили под одним веселым названием - КОРОНАВИРУС! Жутко, да!? Все ведут себя так, как будто никогда до этого ни кто не умирал...!? А среднестатистические показатели по странам и в целом в рамках сезонных значений. Вот так то! Скоро осень, опять сезонные сопли и опять истерика... Покупайте намордники и готовьте мягкие части к обязательной вакцинации.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    35 минут назад

    В Свободном и Рогозиновске учитывают иногородних заболевших ( Которые бебельме строить приехали) ? Или Вася против прироста человек так на 300-500? В инстаграме-телегамме за такое дизлайков боится?

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