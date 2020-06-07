Мы все хотим, чтобы это скорее закончилось: губернатор Приамурья подвел итоги недели

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Губернатор Амурской области Василий Орлов подвел итоги первой летней недели в инстаграм-аккаунте. Он затронул тему эпидобстановки в области. Орлов попросил подписчиков не снижать настороженность и призвал при малейших признаках заболевания вызывать врача на дом.

«(...)Вы, наверное, пристально следите за оперативной информацией. Видите, что пока идет прирост заболевших. Больницы оснащены, средства защиты и лекарства есть, тестирование проводится. Но прошу вас не снижать настороженность – внимательно относитесь к своему здоровью. При малейших признаках заболеваний вызывайте врача. Понимаю все неудобства – мы все вместе хотим, чтобы это скорее закончилось и мы вернулись к обычной жизни», – сказал Орлов.

Глава области сообщил, что в образовательных учреждениях стартовал плановый летний ремонт. Например, в благовещенском технопарке «Кванториум-28» идет капремонт. В текущем году в нем планируют открыть новые лаборатории, зимний сад, игровую. У здания появится подсветка.

Впервые за 10 лет стартовал масштабный ремонт в бассейне «Надежда», упомянул Василий Орлов. К новому учебному году здесь отремонтируют чашу большого бассейна – предстоит замена покрытия чаши, плитки, общего и подводного освещения.

В своих итогах губернатор также напомнил, что 3 частных детских сада в Благовещенске откроют дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Учреждения получили гранты для их создания. Детсадам окажут поддержку на общую сумму 3,7 миллиона рублей.

Еще одной темой стала медицина.

«Врачи областного онкодиспансера теперь делают операции на новом оборудовании – аппарате для радиочастотной термоабляции опухолей. Это позволяет внедрить малоинвазивный метод лечения. Первые операции уже проведены. Это очень важное для нас направление. Борьба с онкозаболеваниями – одно из приоритетных направлений для нас. В 2020 году переоснащение ждет областной онкодиспансер, а также будет создано 5 центров амбулаторной онкологической помощи в районах.

В Свободный едут 3 новых автомобиля скорой помощи. Машины оснащены современным медицинским оборудованием: аппаратурой для искусственной вентиляции легких, приборами для слежения за жизненными функциями организма, электрокардиографом и другим инвентарем, необходимым при оказании помощи. Машины отгружены с завода в Тольятти и недели через две приедут по назначению», – написал губернатор.