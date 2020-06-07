В Китае продолжают выявлять новые случаи COVID-19

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы 6 новых случая вызванных коронавирусом заболеваний, выявлены пять бессимптомных больных. Об этом сообщил Госкомздрав КНР.

Пятеро больных в активной форме прибыли из-за рубежа, в Шанхае выявлен один внутренний случай заражения. Четыре из пяти бессимптомных случаев «импортированы». Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом, сообщается на портале Biang.

За предыдущие сутки были зафиксированы 3 новых активных случая заражения коронавирусом и два бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 036 активных случая заражения, из них 1 776 – ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части с начала эпидемии выявлено 1 593 больных коронавирусом: в Гонконге – 1 105 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао – 45, на Тайване – 443 (семь случаев смерти).