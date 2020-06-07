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сегодня, 15:17 1

По поручению Путина будет создана база генетических данных

По поручению Путина будет создана база генетических данных
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране национальную базу генетической информации. Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств», – говорится в сообщении.

Поручение должно исполнить правительство при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Каждый год, начиная с 2021-го, на эти цели будут выделяться деньги из бюджета.

Кроме того, правительство должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования. Также необходимо организовать повышение квалификации педагогов.

Президент также поручил обеспечить создание в России «отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему».

Путин предложил создать национальную базу генетической информации в мае, сообщает «Коммерсант». База предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов.

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#наука #российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    22 минуты назад

    и у всех брать отпечатки пальцев и голоса

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