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Амурчане завоевали золото на международных онлайн-соревнованиях по ушу

Амурчане завоевали золото на международных онлайн-соревнованиях по ушу
Фото: instagram.com/amurminsport

С 25 мая по 5 июня проходили первые международные онлайн-соревнования по ушу: чемпионат и первенство Европы по ушу-таолу и внутренним стилям ушу – 1st European Special Online Wushu Championships. Участие в них приняли и амурчане, завоевав золотые и серебряные медали.

Согласно регламенту соревнований, от каждой̆ страны было разрешено выставить только по два спортсмена в каждом виде программы, поэтому среди всех региональных отделений Федерацией ушу России был проведен жесткий отбор на право представлять Россию на международной арене. От Амурской области сборную РФ представили 5 спортсменов. Всего в соревнованиях приняли участие 24 страны, 500 ушуистов.

Сборная России одержала победу в командном зачете. Амурские спортсмены принесли в копилку национальной сборной восемь наград. Так, у Артёма Загибалова – 1 золото и 2 серебра; у Олега Тимонова – 1 золото; у Елены Зоркальцевой – 1 серебро; у Егора Шмакова – 1 серебро; у Дениса Загибалова – 1 золото и 1 серебро, сообщает в Инстаграме министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

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