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Расширена экспозиция партизанской деревни в парке «Патриот» около Благовещенска

Расширена экспозиция партизанской деревни в парке «Патриот» около Благовещенска
Фото: structure.mil.ru

Экспозицию партизанской деревни амурского парка «Патриот», созданного коллективом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, пополнили два объекта. Это школа-землянка и партизанский госпиталь.

Школа наполнена различными типовыми предметами, используемыми при обучении партизанских детей в тылу немецких захватчиков. Это учебники, карты, столы и стулья, доска, а также другие учебные предметы. В партизанском госпитале реконструкторы училища расположили медицинское имущество.

Амурский парк «Патриот» является крупнейшим военно-патриотическим парком на Дальнем Востоке. Первые элементы парка появились на территории полигона ДВОКУ два года назад по инициативе начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова к проведению на полигоне всеармейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Сегодня в парк включает экспозицию боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевых машин, исторический комплекс «Партизанская деревня» с множеством точек, на которых юные патриоты отрабатывают навыки начальной военной подготовки в игровой форме. Также в состав парка включен исторический комплекс артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #история

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