В Благовещенске на улице Калинина снимают недавно установленные бордюры (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Благовещенске. В ролике запечатлено, как возле дома № 148 на улице Калинина рабочие убирают новые бордюрные камни, установленные недавно.

«Ремонт на улице Калинина. Установили новые бордюрные камни, отсыпали заново дорогу. Это уже неизвестно, сколько… С месяц, наверное, продолжается. И вот сегодня что-то пошло не так, и решили выдолбить бордюрные камни. Вот чем ребята и занимаются с утра. Сколько это стоит, никому неизвестно, такие ошибки», – комментирует в видео женщина.

Ранее пресс-служба администрации Благовещенска сообщала, что в городе на одном из участков во время ремонта дороги был установлен тротуарный камень с дефектами. 7 июня представитель пресс-службы пояснил, что речь именно об этом участке.

«Подрядчик предупрежден о недопустимости подобного отношения к качеству производства работ на объекте. В связи с этим подрядной организацией за свой счет был произведен возврат некачественного материала производителю, получены новые материалы, и рабочие уже приступили к установке качественного бордюрного камня», – говорилось в публикации от 5 июня.