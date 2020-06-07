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В Благовещенске на улице Калинина снимают недавно установленные бордюры (видео)

В Благовещенске на улице Калинина снимают недавно установленные бордюры (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Благовещенске. В ролике запечатлено, как возле дома № 148 на улице Калинина рабочие убирают новые бордюрные камни, установленные недавно.

«Ремонт на улице Калинина. Установили новые бордюрные камни, отсыпали заново дорогу. Это уже неизвестно, сколько… С месяц, наверное, продолжается. И вот сегодня что-то пошло не так, и решили выдолбить бордюрные камни. Вот чем ребята и занимаются с утра. Сколько это стоит, никому неизвестно, такие ошибки», – комментирует в видео женщина.

Ранее пресс-служба администрации Благовещенска сообщала, что в городе на одном из участков во время ремонта дороги был установлен тротуарный камень с дефектами. 7 июня представитель пресс-службы пояснил, что речь именно об этом участке.

«Подрядчик предупрежден о недопустимости подобного отношения к качеству производства работ на объекте. В связи с этим подрядной организацией за свой счет был произведен возврат некачественного материала производителю, получены новые материалы, и рабочие уже приступили к установке качественного бордюрного камня», – говорилось в публикации от 5 июня.

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#жизнь

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    11 минут назад

    Классика

  • батарейка

    батарейка
    6 минут назад

    Ничего нового, ещё свежи воспоминания, как на трудовой улице асфальт ложили, через 3 дня вскрывали

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