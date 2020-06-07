В Приморском крае меняются правила для въезжающих в регион

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С 7 июня в Приморье меняется порядок въезда из-за ситуации с коронавирусом. Теперь посетители региона при определенных условиях могут не отправляться на домашний карантин.

С воскресенья, 7 июня, меняется порядок въезда в Приморский край. Ранее всем, кто прибывает на территорию Приморья, необходимо было предоставлять справку об отсутствии коронавируса. В противном случае необходимо было отправляться на карантин. Однако уже скоро режим будет немного изменен.

Так 14-дневного карантина можно и избежать, если у посетителей региона не наблюдается никаких симптомов вирусной инфекции. Об этих изменениях сообщил губернатор края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба.

Кстати, завозные случаи инфицирования в Приморье сейчас составляют не более 3 % от общего числа. В этой связи принято решение прекратить с 7 июня помещение на карантин всех лиц, прибывающих на территорию края авиа- и автомобильным транспортом. Вместе с этим отменяется и обязательное предоставление справки об отсутствии заболевания коронавирусом.

Однако проверка температуры у всех пребывающих граждан будет продолжена. В случае выявления признаков новой коронавирусной инфекции придется отправиться на карантин.

«Будут приняты все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая выдачу постановления о прохождении карантина или госпитализацию», – заявил губернатор Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».