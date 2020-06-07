В Благовещенске сняли комический фильм-фантазию «Сон Пушкина у берега Зеи»

Ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина народный театр-студия «Дебют» Общественно-культурного центра снял комический фильм-фантазию «Сон Пушкина у берега Зеи». В 7-минутной видеозарисовке артисты показывают, как могли создаваться великие строки.

6 июня в России отметили 221-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Его вклад в развитие русского языка трудно переоценить, а творчество стало золотым фондом не только для отечественной, но и для мировой литературы.

По замыслу режиссера и руководителя театра «Дебют» ОКЦ Елены Коломыцыной герои пушкинских сказок сами наводят поэта на сюжетные повороты и рифмы. Действо обыграно с юмором.

В героях можно узнать артистов, которые не раз выходили на сцену ОКЦ в спектаклях театра «Дебют» и совместных постановках с другими коллективами. Это Евгений Прищепа, Влад Васильев, Марина Зайцева, Дмитрий Китаев, Юлия Московченко, Никита Уваров, Александра Прищепа, Дарья Мариновская.

Съемочной площадкой стал оздоровительный лагерь имени Гагарина, которым управляет Общественно-культурный центр. Сейчас там нет детей, из-за ограничений по коронавирусу Роспотребнадзор не дал разрешения проводить первую смену.

Общественно-культурный центр в период запрета массовых мероприятий перевел свою работу в онлайн. Так, ко Дню города там провели сразу пять конкурсов: с флажками, песнями, стихами, макетами достопримечательностей и рисунками, к 162-й годовщине подписания Айгунского договора записали песню, 2 июня прошел онлайн рок-концерт на крыше здания совместно с Амур.инфо.

С интересом благовещенцы наблюдали за изготовлением скульптурной композиции из трех панд, которые были установлены в парке Дружбы, который также находится в ведении ОКЦ. К Дню России возле ОКЦ вдоль улицы Кузнечной была высажена березовая аллея, как один из символов русской культуры.