СМИ: Амурская область должна вернуть в федеральный бюджет 6 миллионов рублей

Министерство финансов РФ направило в Госдуму проект постановления, в котором определено, сколько регионы Дальнего Востока должны вернуть денег в федеральную казну по итогам 2019 года. В списке пять субъектов, в том числе Амурская область.

Так, Приморье должно вернуть 28,2 миллиона рублей, Хабаровский край – 20,6 миллиона, Амурская область – 6,2 миллиона, Еврейская автономная область – 7,4 миллиона, Сахалин – 42,4 миллиона. Причина – «недостижение результатов социального развития центров экономического роста», пишет Sakhalin.info. VL.ru отмечает, что пять регионов Дальнего Востока вернут в бюджет страны в общей сложности 104,8 миллиона рублей, полученные на социально-экономическое развитие центров экономического роста, то есть строительство и оборудование больниц, школ, детских садов, ремонт дорог, закупку транспорта.

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Александр Авдеев