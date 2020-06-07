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сегодня, 11:48 4

СМИ: Амурская область должна вернуть в федеральный бюджет 6 миллионов рублей

СМИ: Амурская область должна вернуть в федеральный бюджет 6 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Министерство финансов РФ направило в Госдуму проект постановления, в котором определено, сколько регионы Дальнего Востока должны вернуть денег в федеральную казну по итогам 2019 года. В списке пять субъектов, в том числе Амурская область.

Так, Приморье должно вернуть 28,2 миллиона рублей, Хабаровский край – 20,6 миллиона, Амурская область – 6,2 миллиона, Еврейская автономная область – 7,4 миллиона, Сахалин – 42,4 миллиона. Причина – «недостижение результатов социального развития центров экономического роста», пишет Sakhalin.info.

VL.ru отмечает, что пять регионов Дальнего Востока вернут в бюджет страны в общей сложности 104,8 миллиона рублей, полученные на социально-экономическое развитие центров экономического роста, то есть строительство и оборудование больниц, школ, детских садов, ремонт дорог, закупку транспорта.

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#финансы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    а так красиво начиналось

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    Не освоили.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Неужели воровать перестали, или аппетиты поумерели?)

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Смешная сумма.

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