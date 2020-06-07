В соцсетях обсуждают видео из Благовещенска с лихачами на мотоциклах

В соцсетях появились два видео из Благовещенска, героями которых стали мотоциклисты-лихачи. Оба видеоролика обсуждают пользователи.

В первом ролике, снятом в темное время суток, мотоциклист проезжает по дороге на заднем колесе. При этом в кадре также видна машина с включенными спецсигналами. Во втором видео мотоциклиста, предположительно, преследует полицейская машина. Это также происходит в темное время суток.

Пользователи оценивают увиденное по-разному, кто-то называет лихачей «красавчиками», кто-то – «самоубийцами». «Сами разобьются, сотрудников ГИБДД подставят, выполняющих свои обязанности, и еще, не дай бог, по пути кого собьют», – написал о видеоролике с полицейской погоней один из пользователей.

Ранее Амур.инфо публиковало статистику нарушений в Благовещенске и Благовещенском районе, допущенных водителями мототранспорта.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Видео: instagram.com/blag_dtp