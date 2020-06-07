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В Благовещенске автомобиль едва не сбил женщину на крыльце (видео)

В Благовещенске автомобиль едва не сбил женщину на крыльце (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. Как сообщает инстаграм-паблик kriminal.blg, это случилось в Благовещенске. Автомобиль заехал на крыльцо дома, при этом едва не задавив женщину.

Отмечается, что происшествие было по адресу: улица Василенко, 14 (3-й подъезд). На кадрах видно, что, похоже, женщина вышла из машины и поднимается по ступенькам, чтобы зайти в дом. Автомобиль приходит в движение и заезжает на крыльцо. Трагедии помешала кирпичная стена подъезда, в которую развернуло машину. Женщина спешно скрывается в подъезде, мужчина пытается догнать ее, но дверь захлопывается на магнитный замок.

Паблик пишет, что, возможно, к происшествию привело то, что водитель не поставил свой автомобиль на парковку/ручник. Подписчики выдвигают при этом разные версии, вплоть до преследования.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 1497

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    2 часа назад

    А зачем он за ней ломонулся? За этой женщиной

  • тт

    тт
    2 часа назад

    А зачем водитель выскочил из машины и пытался в под'езд зайти? Чтобы добить женщину?

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Впечатление, что женщина вышла из этой машины, потом он стартанул да ней, она перепугалась и скорее заскочила в дом.

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    Есть ещё видео как он выезжает со двора. Поетому ни фига он не перепутал педали...

  • uslon

    uslon
    1 час назад

    А как видео с камеры попало во всеобщее пространство? Кто имеет доступ к записям с камер? Вот в чём вопрос? Эти двое, возможно, и не хотели публичности.

  • Лаконика

    Лаконика
    46 минут назад

    uslon

    А как видео с камеры попало во всеобщее пространство? Кто имеет доступ к записям с камер? Вот в чём вопрос? Эти двое, возможно, и не хотели публичности.



    Крыльцо многоэтажки - такое же всеобщее пространство. В квартире ролевые игрища устраивайте

  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    22 минуты назад

    Чето выглядит как попытка убийства

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