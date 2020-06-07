В Благовещенске автомобиль едва не сбил женщину на крыльце (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. Как сообщает инстаграм-паблик kriminal.blg, это случилось в Благовещенске. Автомобиль заехал на крыльцо дома, при этом едва не задавив женщину.

Отмечается, что происшествие было по адресу: улица Василенко, 14 (3-й подъезд). На кадрах видно, что, похоже, женщина вышла из машины и поднимается по ступенькам, чтобы зайти в дом. Автомобиль приходит в движение и заезжает на крыльцо. Трагедии помешала кирпичная стена подъезда, в которую развернуло машину. Женщина спешно скрывается в подъезде, мужчина пытается догнать ее, но дверь захлопывается на магнитный замок.

Паблик пишет, что, возможно, к происшествию привело то, что водитель не поставил свой автомобиль на парковку/ручник. Подписчики выдвигают при этом разные версии, вплоть до преследования.

Видео: instagram.com/kriminal.blg