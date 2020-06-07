Выбор читателей за 6 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 6 июня.

В Амурской области 6 июня в установленном порядке лабораторно подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Зараженные выявлены в Благовещенске, Свободном, Тынде, Шимановске, Серышевском районе, Магдагачи.

Министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева ответила на вопросы жителей региона, которые подали заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Она пояснила, что выплаты начнутся на второй неделе июня.

Руководитель ФНС Даниил Егоров на совещании с главой государства рассказал, что налоги и взносы за 2 квартал 2020 года компаниям и ИП спишутся автоматически. Заявления компаниям и ИП подавать не нужно.

В Амурской области 7 июня на территории Амурской области установится теплая погода с осадками, местами – дожди и грозы.