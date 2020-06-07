Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 6 июня

Выбор читателей за 6 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 6 июня.

В Приамурье зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом – 42 новых случая

В Амурской области 6 июня в установленном порядке лабораторно подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Зараженные выявлены в Благовещенске, Свободном, Тынде, Шимановске, Серышевском районе, Магдагачи.

Министр соцзащиты Приамурья: выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет начнутся на второй неделе июня

Министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева ответила на вопросы жителей региона, которые подали заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Она пояснила, что выплаты начнутся на второй неделе июня.

Налоговая амнистия из-за коронавируса: налоги и взносы спишут автоматически

Руководитель ФНС Даниил Егоров на совещании с главой государства рассказал, что налоги и взносы за 2 квартал 2020 года компаниям и ИП спишутся автоматически. Заявления компаниям и ИП подавать не нужно.

Облачно, местами дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 7 июня

В Амурской области 7 июня на территории Амурской области установится теплая погода с осадками, местами – дожди и грозы.

Просмотров всего: 12

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 5 июня
Общество 13

Лифты, говорящие голосом Гагарина, будет выпускать завод Роскосмоса: обзор прессы
Общество

Выбор читателей за 4 июня
В России и мире

Жители США поверили новым предсказаниям из «Симпсонов»

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь