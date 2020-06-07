Медицинская помощь из Китая на Дальний Восток начала поступать поездами

С 5 июня власти провинции Хэйлунцзян начали поставку медицинской помощи российским регионам для борьбы с коронавирусом грузовыми поездами Харбин ‒ Россия. Как сообщает Канцелярия иностранных дел провинции Хэйлунцзян, это позволяет сократить транспортные расходы на почти на 96 %.

В первый день поездом власти Хэйлунцзяна отправили в Россию партию медицинских грузов, в том числе защитную одежду, маски и очки. Медпомощь была отгружена в контейнеры, которые уехали из Харбина грузовым поездом и пересекли границу через погранпереход Суйфэньхэ ‒ Гродеково (Приморский край), сообщает Biang.ru со ссылкой на газету «Жибао».

Отмечается, что такой способ доставки медицинской помощи позволил на 96 % сократить стоимость доставки грузов по сравнению с аваидоставкой, а расходы на упаковку сократить в 4-5 раз. Доставка грузов поездом до России позволяет сократить время транспортировки до 10 дней по сравнению с доставкой морем (это приблизительно 20 дней).

Как сообщает Харбинская таможня, для медицинских грузов на пункте пропуска Суйфэньхэ открыт специальный «зеленый» коридор, позволяя оформить провоз гуманитарного груза через границу гораздо быстрее, чем другие грузы.