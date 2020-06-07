Гороскоп 7 июня: Козерогов не поймут, а Овнам необходимо снизить потребности

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:37

Солнце в Близнецах.

Овен. Ваше финансовое положение находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют бессмысленно рисковать и заниматься покупками. Лучше снизить потребности, творческую активность и разобраться в своих мыслях и чувствах.

Телец. Будьте осторожны на работе, из-за личных проблем Вы можете демонстрировать на работе рассеянность. Удачный день для Тельцов-предпринимателей и коммерсантов. Звезды сулят успех в любых сделках, даже самых рискованных. Главное, не упустить свой шанс.

Близнецы. Не исключено, что мужчин-Близнецов ожидают личные свидания, которые закончатся взаимным удовлетворением. Устройте себе и близким небольшой праздник, но при этом избегайте излишеств в еде и употреблении спиртных напитков. Женщин-Близнецов закружат домашние хлопоты. Вероятно, напомнят о себе нерешенные проблемы последних дней.

Рак. День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вам удастся наладить отношения со многими, как Вам казалось, потерянными друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от Вас повышенного внимания и личного участия. Сегодняшний день хорош для общения с коллегами и руководством.

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Лев. Не давайте деньги в долг, остальные финансовые дела будут позитивными. Не переживайте, если страсть ушла из отношений, поговорите с партнером и решите вместе, стоит ли двигаться дальше.

Дева. Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Возможно, сегодня Вы сможете решить важные проблемы или исправить старые ошибки. Велика вероятность нового знакомства или романтических приключений.

Весы. Этот день потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Постарайтесь утихомирить эмоции, тогда работа пойдет значительно быстрее. Неприятности обойдут вас стороной.

Скорпион. День преодоления сомнений, определения своего предназначения. Творческий порыв, реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте помощи со стороны родных и близких.

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Стрелец. Активный день. Чтобы исключить возможность финансовых проблем, придется приложить немало усилий. Не идите напролом. Мудрость и сдержанность - условия достижения задуманной цели. Приоритетными должны быть мысли о конкретной прибыли, а не о долгосрочных планах.

Козерог. Звезды предупреждают об опасности для здоровья, связанной с агрессией со стороны недоброжелателей. Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте доверительности в новых знакомствах. Скорее всего успех в личной жизни сегодня может оказаться сомнительным. Вас в очередной раз не поймут.

Водолей. Не исключено, что сегодня Водолеям придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Велика вероятность конфликтных ситуаций, в результате которых Вы можете иметь неприятности. Проявляйте осмотрительность: сплетни и злые языки постараются Вам навредить.

Рыбы. День благоприятный для начала любого важного дела, использования и переработки информации. Рационально применяя свои силу и энергию, вы сможете изменить к лучшему свой авторитет или улучшить финансовое положение. Отложите дела, если почувствуете, что устали.

Астролог: Вальдемар Небоходцев