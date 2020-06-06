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На Амурский ГПЗ для проведения профилактических работ прибыл спецотряд медиков

На Амурский ГПЗ для проведения профилактических работ прибыл спецотряд медиков
Фото: www.amurobl.ru

На Амурский газоперерабатывающий завод доставлены медикаменты общей массой более 10 тонн и средства индивидуальной защиты для врачей. Лекарства и медицинские принадлежности направлены проведения медицинских мероприятий по защите от коронавирусной инфекции.

Также на строительную площадку прибыла группа медицинского персонала специализированной организации «СОГАЗ “Профмедицина”» в составе 34 человек. Основная задача прибывшего отряда медиков – витаминизация персонала, проведение медицинских осмотров с целью оценки состояния здоровья сотрудников АГПЗ, обследование состояния их здоровья, а также оказание высококвалифицированной помощи в случае выявления заболеваний, а также инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Общая численность медработников, задействованных на проекте – более 80 специалистов.

С февраля на проекте Амурского ГПЗ реализован комплекс превентивных мер безопасности, которые были направлены на предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции, создание необходимой инфраструктуры и условий на случай выявления заболеваний среди проектного персонала, оказания необходимой медицинской помощи. В том числе, развернуты и оборудованы специальные места для изоляции и обсервации вновь прибывающих и контактных лиц. Созданы пять обсерваторов на 620 мест в вахтовых городках Амурского ГПЗ, дополнительно обсерваторы организованы в трех санаториях, летнем лагере, трех общежитиях в радиусе 200 км от площадки ГПЗ. Переоборудован под обсерватор для бессимптомных носителей с положительным диагнозом бывший военный госпиталь в Свободном на 100 коек. Совместно с СОГАЗ подготовлен эвако-сортировочный инфекционный госпиталь на 88 коек с современным медицинским оборудованием рядом со строительной площадкой.

Регулярно проводится дезинфекция переговорных, кабинетов, столовых, общежитий, других мест общего пользования, а также всего транспорта, персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты и профилактики коронавирусной инфекции (медицинские маски и перчатки, антисептики), организована регулярная термометрия работников в вахтовых поселках, на строительной площадке и на КПП, сoздaн зaпac лeкapcтвeнныx cpeдcтв и дeзинфeктopoв, проводятся еженедельные тренировки медперсонала.

На случай выявления случаев заболевания коронавирусной инфекцией внутри контура площадки составлен протокол действий. Он включает в себя разведение потоков, изолирование и отселение контактировавших с заболевшим, процесс демобилизации после лечения, либо возвращение в периметр проекта, а также распределение сотрудников по обсерваторам и лечебным учреждениям в зависимости от их состояния.

С 3 июня, в рамках плановых мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Амурской области, в Свободном и на объектах Амурского ГПЗ ведется профилактическая дезинфекционная обработка мест массового пребывания людей с привлечением подразделений химической и биологической защиты 35-й армии (г. Белогорск, Амурская область). Ранее аналогичные мероприятия дали эффект в Шимановске.

Согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости, связанной с COVID-19, при отсутствии жалоб данное состояние квалифицируется как носительство вируса и такие случаи в статистику заболеваемости не включаются.

На строительной площадке АГПЗ проводится масштабное тестирование строительного персонала. Большая часть работников с положительными результатами тестирования не имеют симптомов заболевания, характерных для COVID-19 и любых других респираторных заболеваний. Такие сотрудники, а также контактировавшие с ними лица, установлены и изолированы от прочего числа работников. Они находятся под медицинским наблюдением и их лабораторное обследование продолжится до подтверждения отрицательного результата на COVID-19.

Сотрудники, обладающие признаками любых респираторных заболеваний помещены в лечебные помещения, им оказывается соответствующая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГПЗ.

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#коронавирус #Свободный #строительство

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    1 час назад

    На строительной площадке АГПЗ проводится масштабное тестирование строительного персонала. Большая часть работников с положительными результатами тестирования не имеют симптомов заболевания, характерных для COVID-19 и любых других респираторных заболеваний. Такие сотрудники, а также контактировавшие с ними лица, установлены и изолированы от прочего числа работников. Они находятся под медицинским наблюдением и их лабораторное обследование продолжится до подтверждения отрицательного результата на COVID-19.

    Из этой фразы статьи следует что больные там уже есть?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    и судя по этому отрывку статьи, заболевших там немало, раз есть большая часть и меньшая.

  • простотакзашел

    простотакзашел
    1 час назад

    Интересно, рабочих ГПЗ с ковидом плюсут к Свободному или они тоже отдельно?

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    простотакзашел

    Интересно, рабочих ГПЗ с ковидом плюсут к Свободному или они тоже отдельно?



    В статье всё написано



    Согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости, связанной с COVID-19, при отсутствии жалоб данное состояние квалифицируется как носительство вируса и такие случаи в статистику заболеваемости не включаются.

  • Allenga

    Allenga
    29 минут назад

    Вот зачем нам эта информация? Не информируете о заболевших, ведете отдельную статистику, тогда зачем говорить о каких-то мерах по предупреждению? Нет Если нет статистики по ГПЗ в Амурской области, значит нет никакого ГПЗ, нет никаких колонн...все это в каком-то другом государстве, в котором спад и снятие карантина....

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