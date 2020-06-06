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В Шимановске сгорел тренировочный вагон (видео)

В Шимановске сгорел тренировочный вагон (видео)

В Шимановске сгорел вагон поезда. Вагон использовался в учебно-тренировочных целях и считался неэксплуатируемым.

О пожаре в редакцию Амур.инфо сообщила свидетель происшествия Ирина. По рассказу жительницы Шимановска, в районе железнодорожной станции Шимановская на одном из тупиков полностью сгорел отдельно стоящий тренировочный вагон.

«Пламя очень быстро распространилось по вагону. Сгорел полностью крыша сильно прогнулась. Сгорело все, что было в вагоне. Потушили быстро. Рядом стоял еще один вагон, но на него пожар не перекинулся, – рассказала Ирина по телефону. – Как я поняла, это тренажер для ремонтных бригад железнодорожников. Доступ к этому вагону был у любого человека».

В Амурском управлении МЧС корреспонденту Амур.инфо информацию о пожаре подтвердили.

В 17:18 на путь дежурного пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в районе учебного железнодорожного полигона. На место происшествия выехала бригада ПЧ №9: два автомобиля и 6 человек личного состава. Открытым пламенем горел неэксплуатируемый цельнометаллический вагон. В 17:45 возгорание было ликвидировано.

Жертв и пострадавших в огне нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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#МЧС #пожары #происшествия #Шимановск

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