Благовещенцы возвращают Бурхановку к жизни: реку очищают от мусора (видео)

Жители Благовещенска вышли на уборку Бурхановки. Несколько неравнодушных горожан начали очищать от мусора реку в центре города. Акция продолжится 7 июня, на уборку приглашают всех желающих.

Уборка Бурхановки 6 июня прошла сразу на двух участках. Одна инициативная группа наводила порядок в районе улицы Октябрьской, 146, другая ‒ на пересечении Октябрьской и Шимановского.

В редакцию Амур.инфо обратилась Валентина Аржаева с просьбой помочь собрать как можно больше благовещенцев, готовых помочь в уборке. По словам женщины, водоем, который мог бы стать украшением города, буквально задыхается от мусора.

«Мне кажется, все жители Благовещенска знают о том, что река Бурхановка ‒ это как помойка, ‒ поделилась Валентина по телефону. – Можно хвастаться всем, что у тебя в центре города протекает живая настоящая речка. Но у нас ей восхищаться почему-то нельзя, невозможно. Но это же мы сами делаем».

Валентина со своими детьми и еще четверо человек знали про акцию на Октябрьской, 146, но выбрали свой участок. С 11:00 до 16:00 борцам за Бурхановку удалось собрать более 30 мешков мусора и веток. По словам участников, в реке преобладает бытовой мусор, который, как на свалку, выбрасывают благовещенцы.

Очистить реку за один день не удалось. 7 июня на берег Бурхановки снова выйдет экологический десант. Валентина Аржаева приглашает присоединиться к очистке реки всех желающих и просит для уточнения времени уборки и других организационных вопросов писать на WhatsApp по номеру 8-914-586-76-52.

Собранный мусор, как объяснил женщине сотрудник регионального оператора «Полигон», вывезет ГСТК. К месту уборки обещали отправить самосвал. Поэтому волонтерам предлагается прийти на уборку до обеда, пока мусор не увезли.