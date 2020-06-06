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Благовещенцы возвращают Бурхановку к жизни: реку очищают от мусора (видео)

Благовещенцы возвращают Бурхановку к жизни: реку очищают от мусора (видео)

Жители Благовещенска вышли на уборку Бурхановки. Несколько неравнодушных горожан начали очищать от мусора реку в центре города. Акция продолжится 7 июня, на уборку приглашают всех желающих.

Уборка Бурхановки 6 июня прошла сразу на двух участках. Одна инициативная группа наводила порядок в районе улицы Октябрьской, 146, другая ‒ на пересечении Октябрьской и Шимановского.

В редакцию Амур.инфо обратилась Валентина Аржаева с просьбой помочь собрать как можно больше благовещенцев, готовых помочь в уборке. По словам женщины, водоем, который мог бы стать украшением города, буквально задыхается от мусора.

«Мне кажется, все жители Благовещенска знают о том, что река Бурхановка ‒ это как помойка, ‒ поделилась Валентина по телефону. – Можно хвастаться всем, что у тебя в центре города протекает живая настоящая речка. Но у нас ей восхищаться почему-то нельзя, невозможно. Но это же мы сами делаем».

Валентина со своими детьми и еще четверо человек знали про акцию на Октябрьской, 146, но выбрали свой участок. С 11:00 до 16:00 борцам за Бурхановку удалось собрать более 30 мешков мусора и веток. По словам участников, в реке преобладает бытовой мусор, который, как на свалку, выбрасывают благовещенцы.

Очистить реку за один день не удалось. 7 июня на берег Бурхановки снова выйдет экологический десант. Валентина Аржаева приглашает присоединиться к очистке реки всех желающих и просит для уточнения времени уборки и других организационных вопросов писать на WhatsApp по номеру 8-914-586-76-52.

Собранный мусор, как объяснил женщине сотрудник регионального оператора «Полигон», вывезет ГСТК. К месту уборки обещали отправить самосвал. Поэтому волонтерам предлагается прийти на уборку до обеда, пока мусор не увезли.

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#мусор #природа

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Комментарии
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  • Лина24

    Лина24
    1 час назад

    Какие молодцы!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Молодцы. Жаль, все это ненадолго...

    Сносить надо вдоль Бурхановки частный сектор и гаражи - вот тогда появится шанс у речки. В районе улицы Рабочей/Островского идет строительство многоквартирных домов, но не скоро еще стройка приблизится к Бурхановке.

  • Sam Usov

    Sam Usov
    14 минут назад

    А смысл? Капля в море...Напрасный труд, бичары и быдлота гаражная загадят всё за неделю...Только если ради лайков да очередного повода побить себя в грудь.....Чтобы тёти похвали...

  • 55

    55
    6 минут назад

    А может поступить как в Хабаровске. Закопать в трубы речку и забыть проблему.

  • Scoville

    Scoville
    4 минуты назад

    Sam UsovА смысл? Капля в море...Напрасный труд, бичары и быдлота гаражная загадят всё за неделю...Только если ради лайков да очередного повода побить себя в грудь.....Чтобы тёти похвали...


    +++ Люмпены не победимы

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