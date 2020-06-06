Пушкин в офлайне: амурская библиотека провела виртуальный День русского языка (видео)

6 июня в России отмечается ежегодный Пушкинский день – День русского языка. Именно 6 июня 1799 года великий поэт появился на свет. Амурская областная библиотека все мероприятия, посвященные этому дню, проводит в виртуальном формате.

В рамках Пушкинского дня России и Дня русского языка в Амурской областной научной библиотеке ежегодно проводится уличный праздник «И с вами снова я…», а также оформляются книжные выставки.

В 2020 году мероприятия проходят в формате онлайн на страницах сайта библиотеки в социальных сетях, на канале YouTube.

Библиотека пригласила своих виртуальных посетителей на видео-экскурсию «Как это было: Пушкинский день Главной библиотеки Приамурья». В видеоролике представленны наиболее интересные моменты многоязычного уличного праздника «И с вами снова я…», который проводится на площадке перед библиотекой с 2015 года, сообщается на сайте Амурской областной библиотеки.

Курсанты ДВОКУ, китайские и русские студенты БГПУ, учащиеся школ и колледжей Благовещенска читали стихотворения Пушкина на разных языках мира: русском и китайском, осетинском и арабском, французском и английском, испанском и немецком, лаосском и японском, португальском и фарси, а также в формате «билингва» – на языке оригинала и на языке перевода.

Каждый праздник был по-своему необычным. Например, в 2016 году курсанты ДВОКУ из Африки написали рэп, который исполнили на французском языке в сопровождении битбокса. Основу новой песни составляли стихи «У Лукоморья дуб зеленый…» из поэмы «Руслан и Людмила», а припев был примерно таким: «Мы любим Пушкина. Если ты не хочешь читать Пушкина – уходи».

Кроме этого, на сайте библиотеки размещен видеоролик о произведениях Пушкина, которые были экранизированы.