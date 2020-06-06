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В Приамурье зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом – 42 новых случая

В Приамурье зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом – 42 новых случая
Фото: icmos.ru

В Амурской области 6 июня в установленном порядке лабораторно подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции. Зараженные выявлены в Благовещенске, Свободном, Тынде, Шимановске, Серышевском районе, Магдагачи.

Темп прироста за последние сутки составил 6,8 %.

Таким образом, на 6 июня с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 657 случаев новой коронавирусной инфекции, из них Благовещенск – 274 (+19); Свободный – 118 (+13); Тында – 58 (+1); Шимановск – 39 (+2); Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 20, Соколовка – 4, Арга – 1, Красная Поляна – 1, с.Белоногово - 1) – 37 (+2); Белогорск – 35; Благовещенский район (Чигири – 10, Владимировка - 2, Верхблаговещенское – 2, Дроново – 1, Марково – 1, Новотроицкое – 2, Усть-Ивановка – 1, Ровное – 1) – 20; Магдагачи – 19 (+5); Сковородино – 14; Райчихинск – 8; Ивановский район (Крещеновка – 5, Среднебелое – 2, Петропавловка – 1) – 8; Тындинский район ( Соловьевск) – 5; Прогресс – 4; Завитинский район ( Успеновка – 1, Завитинск – 2) – 3; Тамбовский район (с.Тамбовка) – 3; Зея – 3; Михайловка) – 2; Константиновка – 2; Бурейский район (Талакан – 1, Долдыкан - 1) – 2; Ромны – 1.

Показатель заболеваемости – 83,16 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 49,5 %; бессимптомная форма – 26,5 %; ОРВИ – 24 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,6 %. 238 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 1 512 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 487 человек, в изоляторах – 25 человек.

По состоянию на 6 июня проведено 61 157 исследований на COVID-19, в том числе 25 670 исследований (42 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Предыдущий рекорд по числу новых случаев коронавируса был зафиксирован в Амурской области 20 мая. Тогда за сутки зафиксировали 30 случаев COVID-19. Темп прироста составил 12,1 %.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Оставайтесь дома!!!

  • Все окружающие

    Все окружающие
    1 час назад

    Конечно...как на пенсию все выйдем, так и будем дома сидеть. А пока остаться без работы = заразиться и умереть

  • retired21

    retired21
    1 час назад

    ноу проблем - башляй

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    Оставайтесь дома!!!



    Нет!

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Данная информация подрывает установленный Президентом выход на плато и спад.

    Редактируйте.

  • anschutka

    anschutka
    59 минут назад

    Сознательный ГражданинОставайтесь дома!!!


    Тебе надо - ты и оставайся.

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    47 минут назад

    Майские праздники наверно виноваты, иного объяснения у минздрава не будет...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    19 минут назад

    "Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию" - чем больше мероприятий-тем больше заболевших,-однако...

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