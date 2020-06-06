Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июня
Предыдущая новость
сегодня, 16:19 0

Налоговая амнистия из-за коронавируса: налоги и взносы спишут автоматически

Налоговая амнистия из-за коронавируса: налоги и взносы спишут автоматически
Фото: nalog.ru

Руководитель ФНС Даниил Егоров на совещании с главой государства рассказал, что налоги и взносы за 2 квартал 2020 года компаниям и ИП спишутся автоматически. Заявления компаниям и ИП подавать не нужно.

При этом компании заранее придет электронное уведомление, что она не должна платить налог, сообщает газета «Учет. Налоги. Право». При этом от отчетности за 2 квартал никого не освобождают. Декларации и авансовые налоговые расчеты нужно сдать.

В ФНС сообщили, что если освобожденная компания все же заплатит налоги по итогам 2 квартала, то сумма будет считаться переплатой, которую можно будет зачесть или вернуть. Из дальнейших проверок 2 квартал 2020 года исключать не будут. Но доначислять за этот период ничего не смогут, так как любые доначисления все равно пришлось бы списать.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин предложил в качестве одной из мер поддержки бизнеса полностью списать для бизнеса налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года, то есть за апрель, май и июнь. Исключение составит НДС.

Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.

Просмотров всего: 94

#бизнес #налоги #экономика

распечатать


Общество 1

На Амурский ГПЗ по водным дорогам везут гигантские колонны (фото)
Общество 26

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Общество 10

Страх уходит: у россиян снижаются тревожные настроения, вызванные пандемией
Коронавирус

В Госдуму внесен законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых и ИП
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь