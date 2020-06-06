Налоговая амнистия из-за коронавируса: налоги и взносы спишут автоматически

Руководитель ФНС Даниил Егоров на совещании с главой государства рассказал, что налоги и взносы за 2 квартал 2020 года компаниям и ИП спишутся автоматически. Заявления компаниям и ИП подавать не нужно.

При этом компании заранее придет электронное уведомление, что она не должна платить налог, сообщает газета «Учет. Налоги. Право». При этом от отчетности за 2 квартал никого не освобождают. Декларации и авансовые налоговые расчеты нужно сдать.

В ФНС сообщили, что если освобожденная компания все же заплатит налоги по итогам 2 квартала, то сумма будет считаться переплатой, которую можно будет зачесть или вернуть. Из дальнейших проверок 2 квартал 2020 года исключать не будут. Но доначислять за этот период ничего не смогут, так как любые доначисления все равно пришлось бы списать.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин предложил в качестве одной из мер поддержки бизнеса полностью списать для бизнеса налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года, то есть за апрель, май и июнь. Исключение составит НДС.

Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.