На Амурский ГПЗ по водным дорогам везут гигантские колонны (фото)

Из южнокорейского порта Масан вышло морское судно с колоннами газоразделения для четвертой технологической линии Амурского ГПЗ. Тяжелый груз на амурский завод доставляют по воде – сначала по морю, а потом по реке.

Колонны газоразделения ‒ это основное крупногабаритное технологическое оборудование, позволяющее разделять природный многокомпонентный газ на метан, азот и широкую фракцию легких углеводородов. Вес колонны деметанизатора ‒ 859 тонн, длина ‒ почти 88 метров. Колонна удаления азота при длине более 58 метров весит 883 тонны, сообщает Инстаграм предприятия.

Отгрузка прошла в соответствии с графиком. Из Республики Корея морское судно направилось в порт Де-Кастри Хабаровского края. Там каждая колонна будет перегружена на отдельную речную баржу и при помощи буксиров направлена по рекам Амур и Зея к причалу Амурского ГПЗ в районе Свободного.

В рамках стартовавшей навигации это уже второе судно с крупногабаритным грузом, предназначенным для Амурского ГПЗ. Всего в ходе летней навигации 2020 года на площадку строительства Амурского ГПЗ планируется доставить 43 единицы оборудования общим весом порядка 8 тысяч тонн. Для транспортировки грузов по российским рекам будут использованы 13 баржебуксирных составов.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.