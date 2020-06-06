ВОЗ повысила значимость ношения масок

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом.



«В зонах, где широко распространена передача [коронавируса], мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция», — сказал Гебрейесус.

Помимо этого ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию. В качестве примеров Гебрейесус привел общественный транспорт, магазины и другие людные места.

ВОЗ по-прежнему рекомендует оставаться дома людям, у которых есть симптомы коронавируса. Те, у кого подтвердилась инфекция COVID-19, должны быть изолированы, а контактировавших с ними необходимо поместить на карантин. «Если заболевшим или контактировавшим с ними совершенно необходимо покинуть дом, они должны носить медицинские маски», — сказал Гебрейесус.

При этом глава организации отметил, что маски должны быть частью общих мер по борьбе с коронавирусом. «Маски сами по себе не защитят вас от COVID-19», — предостерег глава ВОЗ. Гебрейесус также отметил, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.

В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей, сообщает РБК.