Облачно, местами дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 7 июня

В Амурской области 7 июня на территории Амурской области установится теплая погода с осадками, местами - дожди и грозы.

На севере ожидается переменная облачность, на юге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.



Ночью и в утренние часы местами туман.

Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами по северу с порывами до 14 метров в секунду.

Температура ночью по северу 7…12 градусов тепла, при прояснении 0…5 градусов, по югу 9…14 градусов, днем 20…25 градусов, местами по северу 14…19 градусов выше нуля.

В Благовещенске облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 12…14 градусов, днем 22…24 градусов, сообщается в инстаграм-аккаунте Амурского гидрометцентра.