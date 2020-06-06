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сегодня, 14:13 0

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Фото: tourprom.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В сентябре 2018 года Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития. Правительство намерено задать новый вектор развития, прежде всего, внутреннего и въездного туризма.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации», - говорится в документе.

В документе говорится, что Ростуризму передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности на территории страны, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

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#туризм

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