Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

В сентябре 2018 года Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития. Правительство намерено задать новый вектор развития, прежде всего, внутреннего и въездного туризма.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации», - говорится в документе.

В документе говорится, что Ростуризму передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности на территории страны, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.