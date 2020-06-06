В Благовещенске возле ОКЦ ко Дню России высадили березовую аллею

В Благовещенске возле Общественно-культурного центра появилась березовая аллея. Сотрудники высадили 35 деревьев ко Дню России.

«Аллея находится за ограждением Общественно-культурного центра вдоль улицы Кузнечной. Там не так давно сделали реконструкцию, убрали тополя. И мы решили посадить березки – завтра Троица, потом День России, а березки считаются одним из символов русской культуры», – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Березы высотой более 1,5 метра, сотрудники считают, что они хорошо приживутся.

В планах ОКЦ – озеленить территорию за скейт-парком.

Как рассказала Надежда Багрова, территория Общественно-культурного центра должна быть приятной для отдыха горожан и гостей города. Уже сейчас там растут ели, клены, карагачи, тополя и кустарники.