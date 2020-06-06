В Тындинском районе пропал рыбак

В Тындинском районе разыскивают 49-летнего местного жителя Николая Викторовича Суворова. 29 мая в 10 часов он уехал на рыбалку в сторону реки Курбатка и до сих пор не вернулся домой.

Как сообщает паблик @tynda_28rus, он уехал на черном пикапе Nissan Datsun 1990 года выпуска с госномером E583OУ.

Пропавший был одет в костюм, как на фото. Приметы: волосы черные, на затылке имеется залысина, на лице родинки, карие глаза, узкие губы. На кисти левой руки – тату в виде креста, на фалангах пальцев – надпись «Коля». На правом плече – тату в виде розы в шипах.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Суворова, родственники просят сообщить по телефонам: 8914-575-83-17, 8913-707-27-06 или в полицию по телефону 02.