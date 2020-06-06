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сегодня, 13:28 1

В Тындинском районе пропал рыбак

В Тындинском районе пропал рыбак
Фото: @tynda_28rus

В Тындинском районе разыскивают 49-летнего местного жителя Николая Викторовича Суворова. 29 мая в 10 часов он уехал на рыбалку в сторону реки Курбатка и до сих пор не вернулся домой.

Как сообщает паблик @tynda_28rus, он уехал на черном пикапе Nissan Datsun 1990 года выпуска с госномером E583OУ.

Пропавший был одет в костюм, как на фото. Приметы: волосы черные, на затылке имеется залысина, на лице родинки, карие глаза, узкие губы. На кисти левой руки – тату в виде креста, на фалангах пальцев – надпись «Коля». На правом плече – тату в виде розы в шипах.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Суворова, родственники просят сообщить по телефонам: 8914-575-83-17, 8913-707-27-06 или в полицию по телефону 02.

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Разыскивается Суворов Николай Викторович, 07.08.1971 г.р. Который 29 мая в 10:00 уехал на рыбалку в сторону Курбатки и по настоящее время не вернулся домой. Машина - Nissan Datsun пикап 1990 г.в. цвет черный. Гос номер E583OУ. Особые приметы: был одет в костюм на фото, на лице родинки, карие глаза, узкие губы, на кисти левой руки тату крест и на фалангах пальцев "Коля". На правом плече тату розы в шипах. Цвет волос черный, на затылке имеется залысина. Всем кому что либо известно про его местонахождение сообщить по телефону 89145758317 или 89137072706.

Публикация от Тында 📍главный профиль 😎 (@tynda_28rus)

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    22 минуты назад

    Места там суровые. Возможно просто неисправно авто. Сам выйдет на дорогу. Семье терпения.

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