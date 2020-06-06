В 11 дворах Благовещенска началось благоустройство

В Благовещенске 11 дворов многоквартирных домов будут благоустроены до октября этого года. Работы осуществляются в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Жилье и городская среда».

На придомовых территориях работы будут выполнены с учетом проектов, составленных проектными организациями по заказу горожан. В соответствии с минимальным перечнем будет осуществляться ремонт тротуаров, устройство проездов и, в случае, если это предусмотрено проектом горожан, оборудование водоотведения и наружного освещения.

«В настоящее время уже заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму более 110 миллионов рублей. Подрядчики уже приступили к выполнению работ на 11 дворовых территориях. Окончание ремонтов запланировано на октябрь 2020 года. Контроль работ проводится регулярно. Мы следим, чтобы качество соответствовало всей нормативной документации», — рассказала главный инженер «ГУКС» Ирина Волкова.

По словам инженера компании «ДСК Амурстрой» Максима Зуева к работам во дворах по улице Дьяченко, 7 и 9 рабочие приступили 15 мая. Уже выполнена установка тротуарного и дорожного бортового камня, подготовлено основание под плитку. Всего будет выложено порядка 250 квадратных метров тротуарной плитки и 450 дорожной. Работы во дворах по улице Дьяченко, 7 и 9 планируется завершить к середине июня.

«Уже несколько лет мы мечтали отремонтировать свой двор. Во время дождя в нем образовывались огромные лужи, да и асфальт уже весь разбитый был. Я вообще рад переменам. Нисколько техника не мешает, даже если когда-то и слышно тарахтение, то ради будущего преображения его стоит потерпеть. Мы в своем проекте просили расширить проезжую часть, строители так и сделали. Вообще, все работы выполняются в соответствии с проектом, нами составленным, так что претензий нет», — поделился впечатлениями о ремонте председатель ЖСК № 21, расположенного по адресу Дьяченко, 9, Александр Малиновский.

Напомним, в этом году в амурской столице в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены 24 двора. Адреса отбирались по балльной системе. Оценивались такие критерии, как уровень задолженности жителей за коммунальные услуги, сроки подачи документов для участия в программе, использование комплексного подхода при создании проекта, сообщает пресс-служба городской администрации.