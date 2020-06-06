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В Благовещенске с 8 июня для детей начнутся бесплатные развивающие онлайн-занятия

В Благовещенске с 8 июня для детей начнутся бесплатные развивающие онлайн-занятия
Фото: admblag.ru

В Благовещенске организации культуры предлагают разнообразить летний досуг детей различными мероприятиями, которые пройдут в онлайн-формате. В июне запланировано проведение мастер-классов, викторин и игр.

Библиотека имени Бориса Машука, начиная с 10 июня, ежедневно в 12:00 встречается с ребятами в своём инстаграм-аккаунте @b.mashuka, чтобы поделиться нужной, важной, а главное, полезной и интересной информацией. Под руководством взрослых дети научатся создавать своими руками удивительные вещи, познакомятся с необычными профессиями, погрузятся в интересные игры, примут участие в весёлых тестах и будут заниматься развитием различных навыков – от техники чтения до театрального мастерства.

С 8 июня в Доме ремёсел стартует онлайн-смена «Путешествие к истокам». В ней примут участие 10 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Программа направлена на изучение детьми народного творчества. Все занятия пройдут в дистанционном формате – мастер-классы, викторины, экскурсии и многое другое.

В Инстаграме молодёжной библиотеки имени Чехова @chehovka_blag, с 15 июня по 24 июня, ежедневно в 11:00 будут транслировать мастер-классы, направленные на развитие творческого потенциала детей в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.

Библиотека «Центральная» в своём инстаграм-аккаунте @centralnaia_biblioteka также в 14:00 каждый день с 15 до 28 июня проведёт онлайн-смену «Краеведы». Для ребят подготовили программу, целью которой является воспитание любви к родному городу.

В селе Садовое организуют работу онлайн-студии мультипликации «Мульти-Пульти». По скайпу дети научатся рисовать и мастерить, кроме того, запланированы лекции на открытом воздухе, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

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#культура #отдых

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