Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Глава государства указал правительству с региональными властями и «Газпромом» найти источники финансирования подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Поручено провести поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением целевых показателей.

Еще одно поручение касается цифровизации мероприятий по газификации. Следует законодательно упростить проектирование, строительство, реконструкцию и капремонт газопроводов и газораспределительных сетей.

Доклад на эти темы нужно подготовить до октября. К этому сроку премьер-министр Михаил Мишустин должен представить комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности проект плана мероприятий по исполнению поручений.

Главе «Роснефти» Игорю Сечину президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. Для этого нужно создать рабочую группу, сообщает «Российская газета».

Как сообщало Амур.инфо, масштабная газификация стала стратегической целью в сфере энергетики Приамурья. Доступность «народного достояния» вошла в перечень задач по сбережению и развитию человеческого капитала в проекте стратегии развития Амурской области до 2035 года.

В документе упоминается, что согласно программе газификации региона, в 2022 году потребление газа в регионе должно достичь 150 миллионов кубометров. 80 % этого объема придется на промышленных потребителей, а 20 % – на потребление объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры. По мнению специалистов, это позволит сократить производственные издержки промышленных и агропромышленных предприятий региона, уменьшить затраты на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Население в структуру потребления сетевого природного газа в период до 2022 года не включено. Как вариант газификации, широкому амурскому потребителю предлагается предоставить возможность использовать сжиженный углеводородный газ. Эту задачу, как указывается в стратегии, может обеспечить строящийся Амурский газоперерабатывающий завод.

Сделать сжиженный газ доступным по цене помогут «специальные решения по ценообразованию» (какие именно, в стратегии не указывается). Эти меры должны будут уже войти в новую региональную программу газификации.

Вместе с тем стратегией предполагается переход частных домовладений на газовое отопление. Основная цель политики Амурской области в развитии теплоснабжения – модернизация централизованного и автономного обеспечения теплом.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области планируется создать программу газификации до 2025 года. Реализация текущей программы завершится в 2021 году. В частности, возможно, на газ переведут Белогорск, некоторые села Белогорского района, комбинат «Тепличный» и Покровский автоклав. Согласно действующей программе, первым должны газифицировать Циолковский.

Проект стратегического развития, который составлялся с учетом мнения амурчан, представило правительство Амурской области. Открытый опрос жителей Приамурья проводился в феврале этого года.