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сегодня, 11:22 1

Президент создал в России пятый военный округ

Президент создал в России пятый военный округ
Фото: Пресс-служба Президента России

С 2021 года в Росси появится пятый военный округ. Северный флот станет отдельной военно-административной единицей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, Северный флот будет пятым военным округом наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным военными округами.

Границами Северного флота стали административные границы Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа.

Минобороны решило сравнять Северный флот по статусу с военными округами

Проект указа выделении Северного флота в отдельный военный округ Минобороны подготовило в августе прошлого года. В пояснительной записке к документу говорилось, что такая мера позволит «оптимизировать структуру управления вооруженными силами». Кроме того, инициатива поможет эффективнее решать задачи в области обороны на Арктическом стратегическом направлении, указывали в ведомстве, сообщает «РБК».

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#военные

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Комментарии
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  • 55

    55
    21 минута назад

    Надеюсь, что не додумались штаб округа создать во Владивостоке? А то и так все смеются, как бодрячковое министерство управляет Арктикой.

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